Türkiye Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

30 Mart 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz  birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Kanun  ve  ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden '4857 sayılı İş Kanunu' hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

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