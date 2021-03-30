Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

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