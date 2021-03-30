Türkiye Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 13 Nisan 2021 olarak açıklandı.

30 Mart 2021, Salı 17:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili son dakika açıklaması