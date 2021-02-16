Türkiye Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 2 Mart 2021 olarak açıklandı.

16 Şubat 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. İlana son başvuru tarihi 2 Mart 2021. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

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