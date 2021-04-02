Türkiye Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

02 Nisan 2021, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden '4857 sayılı İş Kanunu' hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

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