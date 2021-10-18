Türkiye Avrasya Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Avrasya Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim-Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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