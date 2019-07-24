Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi başvuru nasıl yapılır?

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğün'den geçen pazartesi günü geçilen ilanda "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Bu açıklama sonrası bu göreve talip olan adaylar istenilen belgelerle aranan şartları araştırmaya başladı.

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