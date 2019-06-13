Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlisi alacak. Başvurular bugün başladı ve 15 gün sürecek. İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı konusu araştırılıyor. İşte detaylar...
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.
İlanla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.
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