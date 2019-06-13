Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlisi alacak. Başvurular bugün başladı ve 15 gün sürecek. İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı konusu araştırılıyor. İşte detaylar...