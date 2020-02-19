Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı

Zirve, 21 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu yılki teması ‘Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz’ olan zirvenin ana konuşmacısı da Avrupa Birliği Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos olacak. Zirveye 60 ülkeden 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katılacak. Zirvede uluslararasılaşma, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fırsatları ile yükseköğretimde ‘Kadın liderliği’nin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacak.