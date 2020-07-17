Avrupa Birliği liderler zirvesi başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen ve 2 gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bugün zor müzakereler yapılacak. Siyasi cesaretle bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi. Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana liderlerin ilk kez fiziksel olarak bir araya geleceklerine işaret eden Michel, toplantı hazırlıkları için çok çalıştıklarını söyledi.

Michel, zirvenin sadece "para" ile değil Avrupa'nın ve birliğin geleceği le ilgili olduğunu ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Önemli sonuçları olacak bir zirvenin başındayız. Eğer doğru biçimde davranırsak bu krizi daha güçlü biçimde atlatırız." diye konuştu. Kovid-19 riskinin devam ettiğini anımsatan Von der Leyen, "AB bütçesi ve kurtarma programı ile krizi aşıp birliğimizi modernize etme şansı yakalayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

AB Dönem Başkanı olan Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, "çok zorlu müzakereler" beklediğine dikkati çekerek, "Üye ülkeler arasında çok büyük farklılıklar bulunuyor. Bu defa bir sonuca varıp varamayacağımız konusunda öngörüde bulunamıyorum." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bir anlaşma sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı. Kurtarma fonu ve gelecekteki bütçe konusunda bir uzlaşı sağlanacağına inandığını belirten Macron, anlaşmanın Avrupa'nın sosyal, ekonomik ve çevresel yapısını geliştireceğini anlattı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, "İçerik hızdan daha önemlidir. Yetersiz bir anlaşma Avrupa'yı ilerletemez" diye konuştu. Zirvede bir uzlaşı sağlanması şansının yüzde 50'den daha az olduğunu söyleyen Rutte, liderleri veto tehdidi ile değil konuşarak ikna etmeye çalışacağını belirtti. Rutte, AB ülkelerinin kredi yerine hibe talep etmelerine olumlu yaklaşmadığına işaret ederek, "Hibe talep eden ülkelerin reformları uygulayacakları konusunda çok güçlü güvenceler vermeleri gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Bütçe ve hukukun üstünlüğü, bu tamamen farklı iki alan. Bu alanları birbirine bağlamak belirsizliğe neden olur. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

AA