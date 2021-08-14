Avrupa Birliği ortak şarj düzenlemesi için harekete geçiyor

Avrupa Birliği ortak bir mobil şarj adaptörü çözümü için taslak hazırlıyor. Taslağın eylül ayında duyurulması bekleniyor. Temel, tüm modern akıllı telefonlarda kullanılan mevcut USB-C standardı olacak.

Apple'ın kendi Lightning arayüzünü kullandığı, dolayısıyla Cupertino merkezli şirketin yeni yasadan zarar görebileceği belirtildi.

Avrupa Birliği tarafından 2019’da yaptırılan çalışmada Lightning konvektörünün telefonların sadece yüzde 21’inde kullanıldığı, yüzde 79’luk kısmında ise micro USB veya USB-C girişlerinin tercih edildiği görülmüştü.

Taslağın detayları şu an için belirsizliğini koruyor. Yasa Eylül 2021'de kabul edilebilir ancak beraberinde Apple'ın başı çekeceği çetin tartışmaların yaşanması da muhtemel görünüyor.