Avrupa Birliği ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Salı günü gönderilen mektupta Miçotakis, Ursula von der Leyen'e "Aşılanmış kişiler seyahat etmekte özgür olmalıdır" diye yazdı.

"Bir aşı pasaportunun/sertifikasının tüm üye devletlerde kabul edilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda acilen ortak bir anlayış benimsenmelidir" diyen Miçotakis "kişinin başarıyla aşılandığını kanıtlayacak standart bir sertifika" çağrısında bulundu.

Telegraph'ın haberine göre bu tür pasaport veya sertifikaların uygulanması mahremiyet endişelerini artırırken, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guevara, aşı yapılmayan yolculara ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte Ekim ayında Estonya, Dünya Sağlık Örgütü ile aşılanan kişilere yönelik dijital bir aşılama sertifikası geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

Danimarka Sağlık Bakanlığı ise geçen hafta aşı olan kişiler için bir "aşı pasaportu" hazırladığını duyurdu. Avrupa Birliği'ndeki anlaşma gerçekleşirse, AB'den ayrılan İngiltere bu sertifika kapsamının dışında kalacak.







