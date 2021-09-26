Önerinin AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilmesi halinde, bu ülkelerde tüketiciler yeni cihaz satın aldıklarında, yeni şarj kablosu almak zorunda kalmayacak. Zira cep telefonu ve küçük elektronik cihaz imalatçıları, standart şarj kablosu üretecek. AB ülkelerinde satılan akıllı telefonların tümü standart USB-C kablosu ile şarj edilebilecek. Apple ise öneriye karşı çıkıyor.

Apple, iPhone serisinde kendi yapımı olan özel şarj kablolarını kullanıyor. Apple konu hakkında, "Tek tip kabloyu dayatan katı düzenlemelerin inovasyonu teşvik etmek yerine sekteye uğratacağı, bunun da Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki tüketicilere zarar vereceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

Apple, 2030 yılına kadar tüm cihazlarını "karbon nötr" hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Android telefonların çoğu ya USB micro-B şarja sahip ya da USB-C standart modele geçmiş durumda.

Apple'ın ürettiği iPad ve MacBook'ların yeni modelleri ile Samsung ve Huawei gibi popüler Android telefonlarda USB-C şarj kabloları kullanılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun 2019'da hazırladığı rapora göre, 2018'de AB'de satılan şarj kablolarının yarıya yakını USB mikro-B, yüzde 29'u USB-C, yüzde 21'I de "Lightning" uç kullanıyordu.

Komisyon'un sunduğu yeni düzenlemenin şu cihazlarda geçerli olması öngörülüyor:

Akıllı telefon

Tablet

Fotoğraf makinesi

Kulaklık

Taşınabilir hoparlör

Mobil video oyun konsolları

Yeni düzenleme ayrıca şarj hızını da standart hale getiriyor.