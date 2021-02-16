Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Gara şehitleri için başsağlığı mesajı
Avrupa Birliği, Gara'da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.
16 Şubat 2021, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini belirtti.
Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.