Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 değer kaybederek 452,05 puana geriledi.

18 Haziran 2021, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,9 azalarak 7.017,47 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,78 düşerek 15.448,04 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 değer kaybıyla 6.569,16 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,93 gerileyerek 25.218,16 puana indi. Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.24 itibarıyla yüzde 0,24’lük düşüşle 1,188 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, emtia fiyatlarındaki düşüşe odaklandı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesi sonrasında piyasalarda satış baskısının devam ettiğini söyledi.

AA

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