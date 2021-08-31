Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalarak 7.119,7 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşerek 15.835,09 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 6.680,18 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 26.009,29 puana indi. Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 1,18 seviyesinden işlem gördü. Avrupa borsalarında yaşanan düşüşte enflasyon endişeleri etkili oldu.

Avro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3 olarak ölçüldü. Enflasyon, ağustos ayında Almanya’da yüzde 3,4, Fransa’da yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya’da yüzde 2,6, Hollanda’da yüzde 2,7 ve Belçika’da yüzde 4,7 olarak tahmin edildi.

AA