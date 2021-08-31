Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 değer kaybederek 470,88 puana geriledi.

31 Ağustos 2021, Salı 20:47 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalarak 7.119,7 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşerek 15.835,09 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 6.680,18 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 26.009,29 puana indi. Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 1,18 seviyesinden işlem gördü. Avrupa borsalarında yaşanan düşüşte enflasyon endişeleri etkili oldu.

Avro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3 olarak ölçüldü. Enflasyon, ağustos ayında Almanya’da yüzde 3,4, Fransa’da yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya’da yüzde 2,6, Hollanda’da yüzde 2,7 ve Belçika’da yüzde 4,7 olarak tahmin edildi.

AA

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