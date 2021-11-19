Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 değer kaybederek 486,08 puana geriledi.

19 Kasım 2021, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 azalarak 7.223,57 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 düşerek 16.159,97 puan, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 7.112,29 puan ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 gerileyerek 27.337,46 puanla kapattı. Avro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,47 düşerek 1,132 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ve bazı ülkelerin salgın nedeniyle yeniden çeşitli kısıtlama kararları almasına odaklandı. Almanya’da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artış kaydetti.

AA

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