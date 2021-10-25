Ekonomi Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 472,21 puana çıktı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 19:58 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 7.222,82 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 15.599,23 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazanarak 26.815,79 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybederek 6.712,87 puana indi. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.33 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1,161 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa’da yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına odaklandı. Almanya’da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 97,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda dördüncü aya taşıdı.

AA

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