Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avro Bölgesi’nde enflasyonda son dönemde görülen artış ve ekonomik göstergeler nedeniyle, uzmanlar arasında perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası politika toplantısından daha şahin tonda açıklamaların gelmesi yönündeki beklentiler arttı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 değer kaybederek 473,07 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 azalarak 7.149,37 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 düşerek 15.843,09 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 6.726,07 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 gerileyerek 26.073,73 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.06 itibarıyla yüzde 0,202’lik düşüşle 1,184 seviyesinde bulunuyor.

AA