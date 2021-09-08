Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının seyri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 değer kaybederek 468,19 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 7.101,33 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 düşerek 15.610,28 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 6.668,89 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,75 gerileyerek 25.876,89 puana indi. ???????Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,19’luk düşüşle 1,182 seviyesinde bulunuyor.

AA

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