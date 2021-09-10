Ekonomi Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı

Ekonomi

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları artan enflasyona ilişkin endişelerle günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

10 Eylül 2021, Cuma 20:09 Son Güncelleme:
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Avrupa borsaları, Avro Bölgesi’nde artan enflasyon karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) alabileceği pozisyona ilişkin beklentiler nedeniyle İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç haftanın son işlem gününü değer kayıpları ile kapattı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 değer kaybederek 466,27 puana geriledi. Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 düşerek 15.609,81 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 6.663,77 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,86 gerileyerek 25.686,47 puana indi. Öte yandan İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.028,94 puana yükseldi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.14 itibarıyla yüzde 0,06’lık düşüşle 1,182 seviyesinde bulunuyor.

AA

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