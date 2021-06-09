Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

ABD’de nisan ayında enflasyonun yüzde 4,2 ile 2008’den bu zamana kadarki en sert yükselişini kaydetmesinin ardından yatırımcılar perşembe günü bu ülkeden gelecek mayıs ayı enflasyon verilerine odaklandı. Uzmanlar, ABD’de mayıs ayında enflasyonun beklentinin üzerinde artması durumunda ABD Merkez Bankası Fed’in genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığının artabileceğine işaret ediyor.

Ekonomistlerin beklentisi, ABD’de mayıs ayı tüketici fiyat endeksinin yüzde 4,7 seviyesine yükselmesi yönünde. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artışla 454,44 puana çıktı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 6.663,45 puana yükseldi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.081,01 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 azalışla 15.581,14 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 25.741,75 puana geriledi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.51 itibarıyla yüzde 0,03’lük artışla 1,218 seviyesinde bulunuyor.

AA