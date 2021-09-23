Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 artışla 467,5 puana çıktı.

23 Eylül 2021, Perşembe 21:41 Son Güncelleme:
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Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 artarak 15.643,97 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,41 yükselerek 26.081,13 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 6.701,98 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07’lik düşüşle 7.078,35 puana indi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,46 değer kazanarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa’da yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikasında değişikliğe gitmemesini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesini olumlu karşıladı.

AA

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