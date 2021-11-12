Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 486,75 puana çıktı.

12 Kasım 2021, Cuma 21:12 Son Güncelleme:
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Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 16.094,07 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 27.732,39 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 7.091,4 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,49’luk düşüşle 7.347,91 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 1,145 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa’da yatırımcılar, enflasyondaki artışa, açıklanan şirket bilançolarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükselişe odaklandı. Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,2 düştü. Sanayi üretimi, Eylül 2020’ye göre ise yüzde 5,2 artarak beklentileri aştı. Beklentiler, sanayi üretiminin eylülde yıllık yüzde 4,1 artması yönündeydi.

AA

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