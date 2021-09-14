Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

14 Eylül 2021, Salı 19:59 Son Güncelleme:
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 azalarak 467,65 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 6.652,97 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 gerileyerek 7.034,06 puana indi. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 26.027,07 puana ve Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 15.722,99 puana çıktı. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,15 artarak 1,183 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelere ve para politikasına dair belirsizliklere odaklandı. Yatırımcılar, ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesine karışık tepki verdi. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken, yıllık bazda yüzde 5,3 artışla beklentilerle paralel gerçekleşti.

AA

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