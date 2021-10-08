Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 azalarak 457,29 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 15.206,13 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 6.559,99 puana indi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 7.095,55 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 26.051,01 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,156 seviyesinde işlem gördü. Piyasalar, artan enflasyon endişelerinin ardından genel olarak satışa yöneldi. Avrupa’da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korudu. Almanya’da ihracat, tedarik zincirindeki darboğaz ve üretim için ara mal sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 1,2 düştü.

AA