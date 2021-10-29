Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artarak 475,51 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 6.830,34 puana çıktı.

29 Ekim 2021, Cuma 21:08 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.237,57 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 15.688,77 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 26.875,96 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 1,24 düşerek 1,153 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına yoğunlaştı. Avro Bölgesi’nde, ekimde yıllık enflasyon yüzde 4,1’lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 büyüdü.

AA

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