Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 489,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 7.152,6 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 yükselerek 16.247,86 puana çıktı.

16 Kasım 2021, Salı 21:53 Son Güncelleme:
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalarak 7.326,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 27.804,93 puana indi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,33 düşerek 1,133 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da enerji krizi ve doğal gaz fiyatlarındaki artış gündemin odağındaki yerini korudu.

Yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara, açıklanan şirket bilançolarına ve ekonomik verilere yoğunlaştı.

Euro Bölgesi’nde GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,7'lik artış gösterdi.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

AA

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