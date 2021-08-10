Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 472,32 puana çıktı.

10 Ağustos 2021, Salı 19:45 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.161,04, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 15.770,71, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1’lik artışla 6.820,21 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24’lük yükselişle 26.201,21 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybederek 1,172 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa’da yatırımcılar enflasyondaki artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devam eden Delta varyantı endişelerine rağmen alım yaptı.

AA

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