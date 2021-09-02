Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 474,6 puana çıktı.

02 Eylül 2021, Perşembe 21:58 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.163,9 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 15.840,59 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,07’lik artışla 6.763,08 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2’lik yükselişle 26.233,38 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,19 değer kazanarak 1,186 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa borsaları, ABD’de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin en düşük seviyesine inmesinin ardından kapanışta pozitif seyir izledi. Analistler, ABD’de yarın açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında olduğunu, istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine yönelik ipucu sağlayabileceğini belirtti. Öte yandan Avrupa’da bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Kovid-19 tedbirlerinin gevşediği temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

AA

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