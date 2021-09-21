Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1 artışla 458,68 puana çıktı.

21 Eylül 2021, Salı 20:28 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12 artarak 6.980,98, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,43 değer kazanarak 15.348,53, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,5’lik artışla 6.552,73 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22’lik yükselişle 25.353,36 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,03 değer kaybederek 1,172 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin para politikasının destekleyici konumunun devam edeceğine yönelik açıklamalarını olumlu karşıladı. Çin’in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande’nin finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı ise küresel piyasaları tedirgin etti.

AA

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