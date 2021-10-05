Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,17 artışla 456,03 puana çıktı.

05 Ekim 2021, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 7.077,1, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 15.194,49, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,52’lik artışla 6.576,28 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,95’lik yükselişle 25.956,02 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,12 değer kaybederek 1,161 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa’da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin, stratejik doğal gaz rezervi oluşturulması ve elektrik fiyatlarının gaz fiyatlarından ayrıştırılması konularını ele alacağını açıkladı. Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören kasım vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı gün içinde 121 avroya kadar çıkarak rekor kırdı.

AA

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