Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,6 artışla 458,57 puana çıktı.

07 Ekim 2021, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 artarak 7.078,04, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,85 değer kazanarak 15.250,86, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,65’lik artışla 6.600,19 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,51’lik yükselişle 25.992,29 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,02 değer kazanarak 1,156 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa’da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerinin sorumlu olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi’nin bazı üyelerinin, piyasaların Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerin sona ermesi için hazır olduğu ve varlık alımlarında daha büyük kesintiye vurgu yaptığını ortaya koydu. AB’de konut fiyatları 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7, 2020’nin aynı dönemine göre de yüzde 7,3 arttı. İngiltere’de konut fiyatları, bu yılın eylül ayında yüzde 1,7 artış göstererek 2007 yılından bu yana aylık bazdaki en sert yükselişini kaydetti.

AA

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