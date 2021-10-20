Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları üçüncü çeyrek bilançolarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 3,1 artış kaydetti. Ağustosta ülkede enflasyon yüzde 3,2 olmuştu. Eylül ayı itibarıyla ülkede enflasyon bir miktar hız kesmişse de halan enerji ve gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın enflasyon beklentilerini artırmasından ve büyüme görünümünü olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Almanya Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert de düzenlediği basın toplantısında ülkede son aylarda artan enerji fiyatlarının yakından izlendiğini ifade etti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 470,28 puana çıktı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artarak 7.223,10 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 15.522,92 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,54’lük artışla 6.705,61 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94’lük yükselişle 26.581,77 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,09’luk artışla 1,164 seviyelerinden işlem gördü.

AA

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