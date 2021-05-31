Futbol Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli takımımızın heyecanı D-Smart ve D-Smart GO’da
  • Haberler
  • Futbol Haberleri
  • Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli takımımızın heyecanı D-Smart ve D-Smart GO’da

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli takımımızın heyecanı D-Smart ve D-Smart GO’da

Futbol

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli takımımızın heyecanı D-Smart ve D-Smart GO’da

Avrupa Futbol Şampiyonası’na çok iddialı hazırlanan ‘Bizim Çocuklar’ turnuva öncesi ve turnuva boyunca oynayacakları maçlarla D-Smart ve D-Smart GO’da izleyicilerle buluşacak.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avrupa Şampiyonası için kampta bulunan A Milli Futbol Takımımızın 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacağı karşılaşma D-Smart platformunda 85. Kanal TRT SPOR HD’den canlı ekrana gelecek.

Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında 11 Haziran Cuma günü 22.00’de Roma’da İtalya ile karşılaşacak olan A Millilerin bu maçı D-Smart 26. Kanal TRT 1 HD’den ekrana gelecek. Milliler grupta diğer 2 maçını ise Bakü’de oynayacak. ‘Bizim Çocuklar’ın 16 Haziran Çarşamba 19.00’da oynayacağı Galler maçı ve 20 Haziran Pazar günü 19.00’da oynayacağı İsviçre maçı da D-Smart 26. Kanal TRT 1 HD’den canlı yayınlanacak. A Milli Takımımızın maçları D-Smart ve D-Smart GO ile dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Avrupa Şampiyonası boyunca D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek Euro 2020 Günlüğü Özel programıyla turnuvanın tüm heyecanı izleyenlere aktarılırken, A Milli Takımımızın maçlarının ardından ‘Bizim Çocuklar Özel’ programıyla da maç sonu değerlendirmeler izleyicilerle buluşacak.”Bizim çocuklar Özel”programında ünlü yorumcular milli maçımızı yorumlayacak.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saracchi'nin bonservisi belirlendi! Galatasaray ve Trabzonspor...