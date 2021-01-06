Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısına onay verdi
Avrupa İlaç Ajansı, ABD merkezli Moderna'nın corona virüs aşısının AB çapında izin verilmesini onayladı.
06 Ocak 2021, Çarşamba 15:33 Son Güncelleme:
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İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke olmuştu. Moderna'dan yapılan açıklamada, İsrail'in aşının kullanımına onay verdiği ve ilk teslimatın Ocak ayı içinde gerçekleştirileceği ifade edilmişti.
İsrail'in Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş ettiği açıklandı. Moderna'nın geliştirdiği aşı daha önce ABD ve Kanada'dan onay almıştı.
ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de geçtiğimiz günlerde Moderna aşısını yaptırmıştı.
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