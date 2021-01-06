Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısına onay verdi

İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke olmuştu. Moderna'dan yapılan açıklamada, İsrail'in aşının kullanımına onay verdiği ve ilk teslimatın Ocak ayı içinde gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

İsrail'in Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş ettiği açıklandı. Moderna'nın geliştirdiği aşı daha önce ABD ve Kanada'dan onay almıştı.

ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de geçtiğimiz günlerde Moderna aşısını yaptırmıştı.

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