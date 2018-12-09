Türkiye, 25. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen şampiyonada, büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Kadınlarda milli sporcu Yasemin Can, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Yasemin, organizasyon tarihinde büyük kadınlarda 3 şampiyonluk elde eden ilk isim olarak kayıtlara geçti.

ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Büyük erkeklerde mücadele eden milli sporculardan Aras Kaya, bronz madalyayı boynuna taktı. 2017 şampiyonu Kaan Kigen Özbilen 4, Polat Kemboi Arıkan da 7. sırayı aldı. Bu sonuçla Türkiye, büyük erkeklerde Büyük Britanya ve İtalya'nın önünde takım halinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya elde etti.

İnci Kalkan, 20 yaş altı kadınlar yarışında bronz madalya kazandı. 20 yaş altı kadın takımı da şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, Norveç (3 altın, 1 bronz) ve Fransa'nın (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) arkasında üçüncü sırayı aldı.

Türkiye, geçen yılki şampiyonayı, 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla takım halinde ikinci sırada tamamlamıştı.

AA