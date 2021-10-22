Futbol Avrupa Ligi'nde gecenin maç sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin maç sonuçları

Futbol

Avrupa Ligi'nde gecenin maç sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C, D, E ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

22 Ekim 2021, Cuma 01:11 Son Güncelleme:
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E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Galatasaray, üçüncü hafta sonunda E Grubu'nda 7 puana yükselip liderliğini korudu. Lazio 4 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda ise Eintracht Frankfurt, evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Rafael Borre, 45+3. dakikada Almamy Toure, 59. dakikada Daichi Kamada, Olympiakos'un golünü 30. dakikada penaltıdan Youssef El-Arabi attı.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, 7 puanla zirvede yer aldı. Olympiakos 6, Fenerbahçe 2, Royal Antwerp 1 puanla sıralandı.

Ligin üçüncü haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4

Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2

Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 0-1

West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0

AA

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