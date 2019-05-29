Avrupa modeli anaokulu

Üç dilde eş zamanlı dersler yapan KİGA Dorf Anaokulu’nun kurucusu Burçak Çetin, “Kurumumuz eğitim sistemi çerçevesinde plastiğin olmadığı çocuğa saygı duyulan bir okul. Fiziki donanımı ve içerdiği ortamıyla tam bir Avrupa okulu standartlarını yakaladık. Aynı zamanda Türkiye’nin ve Hatay’ın ilk ve tek ekolojik anaokuluyuz” dedi.

DOĞAYLA İÇ İÇE DERSLER

Almanya’nın Münih ve Hamburg şehirlerindeki anaokullarından aldığı Avrupa modelini orijinaline sadık kalarak Hatay’da uygulamaya karar verdiğini söyleyen Çetin, KİGA Dorf’un çocukların çocukluklarını doyasıya yaşamaları için kurulduğunu belirtti. Çocukların günün büyük bir bölümünü bahçede geçirdiğini kaydeden Çetin, teknolojiden uzak, tarım ve toprakla iç içe, ortaya koydukları konseptin tüm öğelerini birleştirdikleri vurguladı. Okulun standartlarının Almanya ve Finlandiya’daki okulların üstünde bir anaokulu olduğunu kaydeden Çetin, Türk-Alman eğitim sistemini ile ilgili çalışmalarının Alman basınında yer aldığını söyledi.