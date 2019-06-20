2. Avrupa Oyunları Belarus'ta başlıyor. Peki, Avrupa Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa oyunları ile ilgili detaylar…

Belarus'un başkenti Minsk'te, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 14 branşta, 111 sporcu temsil edecek.

Organizasyona 50 ülkeden, 4 bin sporcunun katılması beklenirken, 200 madalya dağıtılacak.

Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

Avrupa Oyunları sportstv ekranlarından izlenebilecek.

2020 İÇİN BAZI SPOR DALLARINDA ELEME NİTELİĞİNDE

Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.