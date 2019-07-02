  • Haberler
  • Dünya
  • Avrupa Parlamentosu Brexit protestosuyla açıldı: Sırtlarını döndüler

Avrupa Parlamentosu Brexit protestosuyla açıldı: Sırtlarını döndüler

AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

02 Temmuz 2019, Salı 15:47
A A
Avrupa Parlamentosu Brexit protestosuyla açıldı: Sırtlarını döndüler

AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.

Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı protesto etmek sırtlarını döndü.

Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.  


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...