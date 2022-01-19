Avrupa Parlamentosu’nun yeni Başkanı Roberta Metsola oldu

Avrupa Parlamentosu'nda 2013'ten beri üyeliği bulunan ve 20 yıl sonra göreve gelen ilk kadın olan 43 yaşındaki Roberta Metsola, yasama tarihindeki en genç siyasetçi oldu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabında Metsola’yı tebrik ederek, “Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı olarak Roberta Metsola'yı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa demokrasimizin atan kalbidir. Sizinle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum, sevgili Roberta” ifadelerini kullandı.

OTURUMLAR SIRASINDA DÜZENİ SAĞLAYACAK

Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak Metsola, yaşama meclisinin genel oturumlarının faaliyetlerini yönetecek ve oturumlar sırasında düzeni sağlayacak. Başkanın diğer görevleri arasında konuşmacılara söz vermek, yasaları imzalamak ve Avrupa Birliği zirvelerinin açılışında geleneksel olarak konuşma yapmak da yer alıyor.

ESKİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz salı günü eski Başkan David Sassoli, tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeni seçim zamanının Sassoli'nin ölümüyle ilgili olmadığı belirtilirken, Sassoli’nin 2 buçuk yıl görevde kalmasının ardından Ocak ayının sonunda görevden ayrılacağı öğrenildi.

İHA