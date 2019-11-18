EURO 2020'de grup maçlarının bu akşam sona ermesinin ardından turnuvaya gidecek 20 takımın tamamı netleşmiş olacak. 24 takım ve 6 gruptan oluşacak Avrupa Şampiyonası grupları için geriye kalan son 4 takım ise play-off'lar sonucu belirlenecek.

Türkiye'nin gruptan çıkma mücadelesinde rakibi olan İzlanda da play-off oynayacak takımlar arasında bulunuyor. Play-off oynayacak olan takımlar, 26-31 Mart 2020 tarihlesi arasında bir kez daha sahaya çıkacak. Son 4 takım, oynanacak 4 gruplu play-off karşılaşmaları sonucu belirlenecek.

Şu anki durum şöyle:

A Ligi: İzlanda, (3 takım daha gelecek)

B Ligi: Bosna Herkes, (3 takım daha gelecek)

C Ligi: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha gelecek)

D Ligi: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus









Avrupa Şampiyonası grupları ne zaman belli olacak?

Türkiye şu anki duruma göre Avrupa Şampiyonası gruplarına 2. torbadan katılacak fakat 3. torbaya düşme ihtimali de var. Bazı grupların 6 takımlı, bazılarının ise 5 takımlı olmasından ötürü grup sonuncusuna karşı alınan puanlar 'genel değerlendirmede' daha değersiz sayılıyor.

Grup sıralaması, puan, averaj, atılan gol, grup sonuncusuna karşı alınan puanlar gibi birçok kriterle belirlenen torba, tüm takımların belirlenmesinin ardından netleşecek.

Euro 2020 kura çekimi ise 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te saat 20:00'de yapılacak.





Milli takım puan durumu

Türkiye grup maçları sonunda EURO 2020'ye 2. olarak gitmeye hak kazandı. Türkiye'nin puan durumunun son hali ise şöyle:

Fransa / 25 puan Türkiye/ 23 puan İzlanda / 19 puan Arnavutluk / 13 puan Andorra / 4 puan Moldova / 3 puan





Ücret dağılımı

EURO 2020'ye katılacak olan her ülkeye 9.2 milyon euro ayakbastı ödülü veriliyor. Türkiye A Milli Takımı da turnuvaya katılmayı garantileyerek bu parayı cebine koydu. Turnuvaya katıldığımızda kazanabileceğimiz muhtemel ücretler ise şöyle:

Galibiyet 1.5 milyon euro, beraberlik 750 bin euro, turnuvada bir üst tura çıkmak 2 milyon euro, çeyrek final 4 milyon euro, yarı final 5.5 milyon euro, 2'ncilik 10 milyon euro, şampiyonluk 34 milyon euro.

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