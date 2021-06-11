STAT: Roma Olimpiyat

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan), Kenan Karaman (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İTALYA: Donnarumma- Florenzi (Dk. 46 Di Lorenzo), Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli (Dk. 74 Christante), Barella, Berardi (Dk. 85 Bernardeschi), Insigne (Dk. 80 Chiesa), Immobile (Dk. 81 Belotti)

GOLLER: Dk. 53 Merih Demiral (Kendi kalesine), Dk. 66 Immobile, Dk. 79 Insigne (İtalya)

SARI KARTLAR: Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu (Türkiye)

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada kendi kalesine Merih Demiral, 66'ncı dakikada Immobile ve 79'uncu dakikada Insigne kaydetti. Milliler, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya gelecek.

18'inci dakikada Jorginho ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Insigne'nin plase vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Insgine'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Chiellini kafayı vurdu. Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada Insigne'nin pasıyla soldan sıfıra inen Berardi'nin ortasında Immobile kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43'üncü dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Immobile'nin vuruşunda Uğurcan Çakır iki hamlede topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada orta sahada yaptığı baskı sonrasında Jorginho'dan topu kapan Cengiz Ünder, hızlı rakip sahaya geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in şutunda İtalya savunmasına çarpan top kaleci Donnarumma'da kaldı.

53'üncü dakikada İtalya öne geçti. Barella'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Berardi, Umut Meraş'tan sıyrıldıktan sonra sert bir orta kesti. Merih Demiral'a çarpan top ağlara gitti: 0-1.

57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Immobile'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

75'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında ceza sahası içinde Kenan Karaman kafayla dokundu. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.

79'uncu dakikada İtalya bir gol daha buldu. Uğurcan'ın hatalı pasında topla buluşan Berardi pasını Barella'ya verdi. Bu oyuncu bekletmeden Immobile'yi gördü. Immobile pasını bekletmeden sol kanattan ceza sahasına giren Insigne'ye verdi. Insigne'nin plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

MAÇTAN NOTLAR

EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie’nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

ŞENOL GÜNEŞ, MOLDOVA MAÇININ 11’İNİ BOZMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynanan hazırlık maçının 11’inde değişiklik yapmadan İtalya karşısında takımı sahaya sürdü. Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan’ı ikilisini sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum bölgesinin sağında Kenan Karaman, ortasında Yusuf Yazıcı, solunda ise Hakan Çalhanoğlu’na görev verdi. Güneş’in gol yollarındaki tercihi ise tecrübeli golcü Burak Yılmaz oldu.

3 İSİM KADRODA YER ALMADI

Karşılaşmanın 23 kişilik kadrosunda 3 isim kendine yer bulamadı.

Türkiye - İtalya maçının 23 kişilik kadrosuna 3 genç futbolcu dahil edilmedi. 26 kişilik aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, İtalya karşılaşmasını tribünlerden takip etti.

BAKAN KASAPOĞLU MİLLİLERİN YANINDA

Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. Kasapoğlu’nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri de karşılaşmayı tribünden takip etti.

GURBETÇİ VATANDAŞLARDAN DESTEK

Türkiye’nin İtalya ile karşı karşıya geldiği karşılamayı tribünlerden 17 bin futbolsever takip etti. 69 bin 831 kapasiteli stadyumda taraftarlar, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturdu. Avrupa’da yaşayan gurbetçi vatandaşlar da karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu’ndaki yerini aldı. Milli Takımın, stadyuma gelişi sırasında vatandaşlar, takım otobüsünü marşlarla karşıladı.

İTALYA DA HAZIRLIK MAÇININ 11’İ İLE SAHADA YER ALDI

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Çekya ile oynanan hazırlık maçının 11’ini bozmadı. Kalede Donnarumma’yı görevlendiren Mancini, savunma dörtlüsünü; Florenzi, Chiellini, Bonucci ve Spinazzola’dan oluşturdu. Orta alanda Jorginho, Locatelli ve Barella’yı sahaya süren Mancini’nin hücum hattındaki tercihleri ise Berardi, Insigne ve Immobile oldu.

İtalya’nın Türkiye karşısındaki 11’i şöyle: "Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile."

DHA-AA