Avrupa son yılların en sıcak haziran ayını yaşadı





Ayın son günlerinde ise özellikle Fransa, Almanya ve kuzey İspanya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıktı.

Küresel olarak ise Haziran 2019, bir önceki en sıcak ay olan Haziran 2016'ya göre yaklaşık 0,1 derece daha sıcak geçti.

Raporda, sıcak hava dalgasını iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkilendirmenin zor olduğu ancak bu tür aşırı hava olaylarının küresel ısınmadan dolayı daha yaygın hale gelmesinin beklendiği belirtildi.

C3S Başkanı Jean-Noel Thepaut, "Yerel sıcaklıklar bu tahminlerin altında veya üstünde olmasına rağmen verilerimiz Avrupa'nın güneybatı bölgesindeki sıcaklıkların haziran ayının son haftasında alışılmadık derecede yüksek olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Thepaut, bu sıcaklıklar istisnai olmasına rağmen iklim değişikliği nedeniyle gelecekte bu gibi olayların daha çok görülmesinin mümkün olduğunu bildirdi.

Uzmanlar da sıcaklıklardaki artışın insan kaynaklı küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtti.

45,9 DERECEYİ GEÇMİŞTİ

Geçen ay sıcak hava dalgasının etkisiyle Fransa'da 45,9 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık ölçülürken, İspanya'da sıcaklığın 40 dereceyi bulması nedeniyle orman yangınları görülmüştü. Ayrıca Almanya, Polonya ve Çekya'da da geçen hafta en yüksek sıcaklıklar kayda geçmişti.

AA