UEFA ve FIFA'nın ortak kararıyla Avrupa Süper Ligi'nde yer alan takımlara ve oyunculara ilk yaptırım geldi. Buna göre kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasak.

Bu aşamadan itibaren takımların bir karar vermesi ve hangi organizasyonda yer alacağını netleştirmesi gerekiyor. Çünkü oyuncular her iki organizasyonda birden oynayamayacak. Yerel liglerle ilgili bir yaptırım ise henüz söz konusu değil.