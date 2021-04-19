UEFA'nın mevcut durumda dağıttı paranın miktarı yaklaşık 2 milyar euro. Ancak bu para, 32 takıma başarı odaklı olarak farklı miktarlarda dağıtılıyor. Şampiyon takımın alabildiği en yüksek miktar ise 120 milyon euro ve büyük kulüpler, şampiyonluk gelirinin yetersiz olduğuna inanıyor.

UEFA'nın bu konuda çözüm sunmakta geç kalması ve İsviçre Modeli denilen 10'ar takımlı 2 grup sistemine bir türlü geçilmemesi nedeniyle kulüpler alternatif çözüm arayışına girdi. Finansman sağlayacak olan JP Morgan adlı ABD bankacılık ve finans sektörü devinin de desteğiyle her şey rayına oturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin düşmesi ve önümüzdeki 5 senede daha da düşüş göstereceğinin tahmin edilmesi bu kararı hızlandırdı.

Yeni sistemde ise dağıtılacak para tam 3.5 milyar euro. Ve bu para 20 takıma bölüştürülecek. Yeni düzende ayakbastı parası denilen katılım payı dahi UEFA'nın şampiyona verdiği paydan daha büyük olacak.

Şampiyon takımın alacağı paranın ise 4 veya 5 katına çıkması bekleniyor. 15 sabit takımın olacağı yeni düzende 5 tane de değişken takım bulunacak.