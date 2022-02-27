Avrupa ülkeleri Rus uçaklarına hava sahasını kapatıyor

Ukrayna'ya saldıran Rusya ile birçok ülke arasında hava sahası restleşmesi yaşanıyor. Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı.

Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı. Çekya, Slovenya ve Romanya da Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

Bulgaristan ve Moldova daha önce hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurmuştu. İngiltere ise Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Rusya ise sivil uçuşlara hava sahasını kapatan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını duyurdu.

FİNLANDİYA VE AVUSTRALYA'DAN AÇIKLAMA

Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken Avustralya'nın Qantas havayolu şirketi, mevcut şartlardan ötürü Darwın-Londra uçuşlarındaki güzergahın değiştirileceğini duyurdu.

AB: KARARLAR AÇIKLANACAK

AB yetkilileri, "AB üyelerinin büyük bölümü hava sahalarını Rus uçuşlarına kapattı, yakında başka kapatma kararları açıklanacak" duyurusu yaptı.

Avusturya, aldığı karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Avusturya Hava Yolları da bu ülkeye uçuşları durdurduğunu açıkladı.

ALMANYA: 17.00 İTİBARIYLA KAPANACAK

Almanya başbakanı Scholz, Almanya'nın hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Almanya hava sahasını bugün saat 17.00 itibarıyla Rus uçaklarına kapatacak” dedi.

DANİMARKA VE İSVEÇ'TEN KAPATMA KARARI

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını söyledi.

"Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için Putin'in gücünü çökertmeliyiz."

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

BELÇİKA HAVA SAHASINI KAPATTI

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

İTALYA HAVA SAHASINI KAPATTI

Birçok ülkenin ardından İtalya'da hava sahasını Rusya'ya kapatma kararını açıkladı.