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Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 3 madalya

Diğer Sporlar

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 3 madalya

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 00:07 Son Güncelleme:
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Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı.

Ümit erkekler kategorisinde 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık, bronz madalya elde etti.

Yıldız kızlar kategorisi 59 kiloda Ceren Çetinel, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

AA

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