Gerçekleştirilen imza töreni ile 3 milyonu aşkın kullanıcısı olan yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük espor arenasının ana sponsoru oldu.

Oyun şirketlerinden bağımsız ve herkese açık yapısıyla Ekim ayında kapılarını açacak olan ininal Espor Arena, dünyada milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitleyen oyunların turnuvalarına ev sahipliği yapacak, bu etkinliklerde binlerce oyun severi ağırlayacak. Geniş oyun ve turnuva yelpazesiyle her türden oyuncuya kapılarını açacak olan ininal Espor Arena, hem online hem de offline turnuvalara ev sahipliği yapacak. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yapılacak yayınlarla tüm dünyadaki espor severlerin, oyuncuların, oyun firmalarının, markaların, sosyal medya fenomenlerinin ve içerik üreticilerinin odak noktası olacak. Espor tutkunları ininal Espor Arena’dan yapılacak yayınlarla tüm oyunları ve turnuvaları canlı olarak izleyebilecek. Canlı yayınlar Twitch ve YouTube kanallarında tüm izleyicilerle buluşacak. ininal kullanıcılarına, ininal Espor Arena ziyaretlerinde ve etkinliklere katılımlarında özel indirimler ve avantajlar sağlanacak.

ininal Espor Arena ana sponsorluğunu değerlendiren ininal CEO’su Ömer Suner, “ininal olarak 2012'den bugüne Türkiye'deki oyuncuların sevdiği ve en çok kullandığı ödeme yöntemi olduk. Oyunu ve oyuncunun ihtiyaçlarını anlayarak oyuncunun oyun içerisindeki ödemelerini güvenle ve kullanıcı dostu bir yöntemle yapmasını sağlamayı misyon edindik. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük espor arenasına ana sponsor olarak ininal ismini verdiğimiz için çok mutluyuz. Esporun büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Yapılan araştırmalar da bu öngörümüzü doğruluyor. 2020 yılı küresel espor pazarı için önemli bir dönüm noktası olacak. Verilere göre; espor pazarının bu yıl yüzde 26’nın üzerinde büyüyeceğini ve Türkiye’de yaratılan hacmin 1 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz.

Bin 600 kişiyi aşkın kapasite

3 bin 800 metrekarelik bir alanda, bin 600 kişiyi aşkın kapasiteye sahip ininal Espor Arena, aynı sahnede 100 oyuncu ile turnuva gerçekleştirme imkanı sunacak. 4K çözünürlüğünde ve 70 metrekare büyüklüğündeki LED ekran, yayın odası ve stüdyolar, takım ve hakem odaları, VIP lounge, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra yayıncı ve sosyal medya fenomenleri için özel ayrılmış alanları da olan ininal Espor Arena’da izleyiciler için kafe ve catering alanları, 120 m2’lik pop-up mağaza ve sergi alanları da bulunacak. ininal Espor Arena, 80 oyun bilgisayarlı dev bir oyun merkezi ve markalar için ziyaretçilerle direkt temasa geçmelerini sağlayacak yaklaşık 850 metrekarelik deneyim alanlarına da ev sahipliği yapacak. ininal Espor Arena tüm bu özellikleri ve ayrıcalıkları ile Türkiye'nin hatta Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin oyun merkezi haline gelecek.