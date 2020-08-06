Diğer Sporlar Avrupa’da 5’inci sıraya yükseldi

Avrupa’da 5’inci sıraya yükseldi

Diğer Sporlar

Avrupa’da 5’inci sıraya yükseldi

Denizli’de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları’nda milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada 2.25 metre ile Avrupa’da 2020 yılının en iyi 5’inci atlayışını gerçekleştirdi.

06 Ağustos 2020, Perşembe 23:32 Son Güncelleme:
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2.30 metre ile Türkiye rekorunun sahibi olan Milli atlet Acet, pandemi süresinin ardından başladığı çalışmalar sonunda katıldığı olimpik deneme yarışmalarında 2.25 metre atlayarak Avrupa’da 5’inci sıraya yükseldi. 3’üncü hakkında 2.25 metreye ulaşan Alperen Acet, antrenörü Cavit Ceylan ile çalışıyor.

DHA

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