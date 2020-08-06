2.30 metre ile Türkiye rekorunun sahibi olan Milli atlet Acet, pandemi süresinin ardından başladığı çalışmalar sonunda katıldığı olimpik deneme yarışmalarında 2.25 metre atlayarak Avrupa’da 5’inci sıraya yükseldi. 3’üncü hakkında 2.25 metreye ulaşan Alperen Acet, antrenörü Cavit Ceylan ile çalışıyor.

DHA